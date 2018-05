Governo de AL lança portal sobre contas públicas O governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho (PSDB), lançou hoje o Portal da Transparência Ruth Cardoso, para que todos os cidadãos possam ter acesso às contas públicas do Estado de Alagoas pela internet. "Em Alagoas, a ética na política agora é lei", afirmou Vilela, acrescentando que a iniciativa une todos os Poderes. Segundo o governador, o portal foi instituído por uma lei aprovada pela Assembléia Legislativa de Alagoas, onde cada um dos Poderes - Executivo, Legislativo e o Judiciário, incluindo o Tribunal de Contas e o Ministério Público - disponibiliza sua prestação de contas, que além de expor as despesas e finanças públicas, vai apontar quanto cada Poder está arrecadando, quanto recebe, onde e como está gastando. "Com este portal, Alagoas será o primeiro Estado brasileiro a dispor, para uso público, de uma arma realmente eficaz de combate à corrupção. Ao conseguir a união de todos os Poderes em nome da causa da transparência, Alagoas está fazendo uma coisa que não existe em nenhum lugar do Brasil: mostrando para onde o País deverá caminhar a partir deste momento", assinalou o governador. A solenidade de abertura e lançamento do portal foi realizada no Centro Cultural de Exposições de Maceió. A cerimônia contou com a presença de nomes como o ex-presidente e viúvo da homenageada, Fernando Henrique Cardoso, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), o deputado federal Albano Franco (PSDB-SE) e o senador e presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra.