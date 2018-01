Governo dará prioridade a proposta para o BC O governo terá a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que regulamenta e flexibiliza o artigo 192 da Constituição como tema prioritário neste primeiro semestre. A informação é do líder do governo no Congresso, deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP). A PEC do artigo 192, que trata do sistema financeiro, permite que o setor seja regulamentado por mais de uma lei complementar, o que abre espaço, entre outros pontos, para a discussão da autonomia operacional do Banco Central. "Este é um projeto prioritário para o governo neste primeiro semestre, e só não entrou na pauta do final do ano passado porque ela já estava muito carregada", afirmou o deputado. O projeto enfrenta forte resistência de setores da oposição, por ser entendido como uma tentativa de o governo estender sua influência na condução da política econômica após as eleições. Segundo Madeira, o tema tem sido debatido com lideranças da oposição, especialmente as do PT, e há uma idéia de se aprovar a PEC do 192 amparada numa espécie de protocolo daquilo que seria a nova legislação para o Banco Central. "Seria uma espécie de protocolo, de compromisso, de se aprovar essa PEC amparada em algumas das linhas gerais de funcionamento do Banco Central", explicou Madeira. Uma das principais queixas de lideranças da oposição, como o deputado Aloízio Mercadante (PT-SP), reside exatamente no fato de que o governo não esclareceu até o momento quais seriam essas linhas. "Não vamos dar um cheque em branco para o governo", tem dito o deputado petista. Segundo fontes de partidos da base governista em Brasília, já existe uma minuta do que seria essa lei complementar de funcionamento do Banco Central - que seria inclusive muito simples, de poucos parágrafos - mas ela ainda não foi revelada. Madeira também destacou que o governo vem tentando esclarecer que o projeto não propõe uma independência total para a autoridade monetária, mas sim que ela tenha autonomia operacional para perseguir objetivos traçados pelo governo, seja ele qual for. "Pelo que tenho visto, o PT pensa parecido com o governo nesse ponto: de que o BC tenha sua autonomia, mas sempre subordinado à diretrizes do governo", frisou. Por se tratar de uma proposta de emenda na Constituição, o governo precisa de 3/5 do Congresso para aprovar a mudança. Madeira ressalta que a PEC precisará ser aprovada até maio ou junho deste ano, pois a atividade legislativa ficará praticamente paralisada no segundo semestre, em função das eleições. "Ou sai agora ou não sai mais", admitiu.