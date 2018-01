Governo da Itália foi contra soltar Pizzolato

MODENA - O Poder Executivo na Itália defendia que Henrique Pizzolato, condenado no caso do mensalão, fosse extraditado ao Brasil ou julgado em seus próprios tribunais. Mas não solto como acabou ocorrendo na semana passada.

Essa é a avaliação que o governo italiano apresentou em sua primeira declaração oficial desde a fuga do brasileiro, em outubro de 2013. O documento obtido com exclusividade pelo Estado é de 27 de outubro de 2014, um dia antes da decisão da Corte de Bolonha que optou por não extraditá-lo e soltar o brasileiro.

O ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil foi condenado a doze anos e sete meses de prisão no julgamento do mensalão. Em outubro de 2013, ele fugiu para a Itália com um passaporte falso de um irmão morto há mais de 30 anos. Em fevereiro deste ano, ele acabou sendo descoberto na casa de um sobrinho na cidade de Maranello, no norte da Itália, e levado para a prisão de Modena.

O Brasil pediu sua extradição e o Ministério Público Italiano saiu em defesa do argumento brasileiro. Na semana passada, porém, o Tribunal de Bolonha rejeitou o pedido e liberou Pizzolato.

Na carta, o vice-ministro da Justiça da Itália, Filippo Bubbico, cita os acordos entre Brasil e seu país e alerta que qualquer tipo de cooperação precisaria ocorrer dentro do "o princípio do aut dedere aut judicare", uma expressão em latim para "extraditar ou julgar".

Segundo o Tribunal de Bolonha, Pizzolato não foi extraditado porque o Brasil não conseguiu dar provas de que ele seria enviado a uma prisão que cumprisse os direitos humanos. Pela interpretação do princípio usado por Bubbico, porém, o governo italiano não defendia a soltura, e sim um julgamento na Itália caso as prisões brasileiras não oferecessem condições.

O tema também entrou no radar das autoridades brasileiras que, diante da possibilidade de uma nova derrota na Corte de Cassação em Roma em 2015, já falam abertamente em pedir que Pizzolato cumpra sua pena em uma prisão italiana.

Alessandro Sivelli, advogado de Pizzolato, confirma que essa é uma opção. "Mas isso exigiria que o caso fosse repassado em um tribunal local", explicou.

Mudança. O texto do governo italiano também revela que Pizzolato tinha se mudado ainda em 2008 do Brasil para a Espanha, pelo menos na versão oficial dada às autoridades italianas. Ele, inicialmente, estava "inscrito no consulado geral da Itália no Rio de Janeiro". La, ele teria obtido um passaporte italiano. "Mas em 2008 ele transferiu sua residência para Málaga", indicou o documento. O brasileiro comprou apartamentos no balneário espanhol e, segundo a polícia de Modena, sua esposa mantinha duas contas na Espanha. Até hoje, o carro que usam na Itália tem placa da Espanha.

A carta foi uma resposta a uma demanda por informação da parte da deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, que tem acompanhado o caso e pressionado tanto o governo brasileiro quanto o italiano por transparência.

Segundo o governo italiano, Pizzolato pediu um novo passaporte no dia 11 de março de 2010 e que seria emitido pela embaixada da Itália em Madri. No mesmo local, um ano antes, ele registrou uma carteira de identidade italiana que, em 2010, ele declararia que havia perdido.

Roma afirma que Pizzolato entrou na Itália antes de o Brasil pedir à Interpol um mandado de busca internacional. Mas admitiu que não sabia nem como e nem quando isso ocorreu. "Não se conhece nem a data e nem a modalidade de seu ingresso no território nacional", indicou.

Por meses o governo italiano manteve um silêncio total sobre o caso, alegando que se trata de um assunto da Justiça. Mas será, ao final do processo, a palavra do ministro da Justiça que determinará se Pizzolato será extraditado ou não.

O processo promete se arrastar pelo menos até o final de 2015 e, enquanto isso, o brasileiro é um homem livre na Itália.