Governo cria vale-gás de R$ 7,50 por mês Famílias de baixa renda vão receber do governo R$ 7,50 mensais para a compra de gás de cozinha, como forma de compensar o reajuste no preço do botijão anunciado em dezembro. Decreto assinado nesta quinta-feira pelo presidente Fernando Henrique Cardoso regulamenta o programa Auxílio-Gás, que funcionará nos moldes de outros programas sociais, como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação, com a distribuição de cartões magnéticos para o repasse do dinheiro. Caberá ao Ministério de Minas e Energia definir o modelo dos cartões - apontados por partidos de oposição como um dos trunfos eleitorais do governo na disputa presidencial em outubro. O auxílio será liberado a cada dois meses pela Caixa Econômica Federal, preferencialmente às mães. Em dezembro, quando anunciou a novidade, Fernando Henrique informou que o programa beneficiaria cerca de 9 milhões de famílias. Na mesma ocasião, o presidente disse que o objetivo era compensar o reajuste de cerca de 12% no preço do botijão, algo em torno de R$ 2,30 por unidade. Para participar do Auxílio-Gás, os beneficiados deverão ter renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo (R$ 90) por mês e estarem cadastrados nos programas da rede de proteção social do governo. O novo programa será financiado com recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados. O Auxílio-Gás foi anunciado por Fernando Henrique em dezembro, no mesmo pronunciamento em que o presidente previu que a redução no preço do litro da gasolina seria em média de 20%, o que acabou não ocorrendo.