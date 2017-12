Governo cria Sistema de Gestão da Ética do Executivo O governo instituiu, por meio de decreto publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. O objetivo é integrar os órgãos e ações relacionados à ética pública. O decreto regulamenta também a Comissão de Ética Pública (CEP), instituída em maio de 1999 para administrar a aplicação do código de conduta da administração federal e apurar denúncias. De acordo com o decreto, a CEP será composta por sete brasileiros "que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo presidente da República".