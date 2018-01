Governo cria regra para limitar saques A Casa Civil baixou portaria que limita os saques com cartão corporativo a 10% das despesas anuais com o próprio cartão. Além disso, saques só poderão ser feitos para fazer pagamentos em estabelecimentos que não aceitem cartão de crédito ou débito. A determinação, porém, não se aplica às secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da Pesca, alvos de denúncias de uso irregular de cartões do governo.