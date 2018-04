Governo cria grupo para acompanhar convênios O governo instituiu um grupo de trabalho interfederativo para acompanhar as medidas de desburocratização dos convênios, dos contratos de repasse e termos de cooperação celebrados pelas entidades da Administração Pública Federal com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Resolução nesse sentido, da Secretaria de Relações Institucionais, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.