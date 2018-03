Governo cria grupo de arqueologia forense

O grupo, que vai assessorar os trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, terá especialistas nacionais e internacionais, que serão designados pela ministra de Direitos Humanos.

A coordenação do grupo será composta por representantes da Secretaria de Direitos Humanos, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Polícia Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, do Centro Nacional de Arqueologia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além de um especialista em antropologia forense e representantes de familiares de mortos e desaparecidos políticos.

O grupo exercerá suas atividades por um ano, prazo prorrogável por igual período, e deverá submeter relatórios parciais e relatório final ao pleno da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.