Governo cria grupo com foco no Código Florestal A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, instituiu, nesta quarta-feira, 22, por meio de portaria, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Código Florestal. O objetivo da iniciativa é acompanhar a elaboração dos regulamentos do novo código, criado pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.