Governo cria comitê para programa nuclear brasileiro O governo publicou hoje no Diário Oficial da União decreto que cria o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. O comitê será coordenado pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e integrado pelos ministros de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia; Defessa, Meio Ambiente; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; do Planejamento; da Fazenda; das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional e de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O objetivo é fixar diretrizes e metas para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro.