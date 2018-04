Governo cria comitê para acelerar Lei da Informação Para garantir o êxito da Lei de Acesso à Informação no País, o governo federal vai ter de se apressar. O Palácio do Planalto deu início hoje aos trabalhos do Comitê Interministerial Governo Aberto (Ciga), que, entre outras responsabilidades, deve promover a transparência pública, aumentar as informações sobre atividades e gastos governamentais e estimular o uso de novas tecnologias no serviço público.