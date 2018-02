Governo cortará emendas de bancadas e de comissões, diz Jucá O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RO), reiterou, na entrevista coletiva que deu nesta segunda-feira, 7, que os cortes a serem feitos no Orçamento serão de cerca de R$ 20 bilhões. O senador explicou que deverão ser cortadas despesas previstas em emendas de bancada e em emendas de comissões. Disse que as emendas apresentadas por parlamentares individualmente não serão atingidas, pois, segundo ele, o valor delas é definido pelo relator da Comissão Mista de Orçamento. Jucá disse também que os líderes dos partidos da base aliada ao governo se reunirão na quinta com os ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e de Relações Institucionais, José Múcio, para definir os procedimentos a serem adotados nos cortes de despesas previstas na proposta de Orçamento para 2008, que está tramitando no Congresso. "Os cortes de gastos serão feitos no Congresso, e não no governo", afirmou Jucá, acrescentando que a definição das emendas que perderão recursos serão definidas com a participação do relator da Comissão Mista de Orçamento, deputado José Pimentel (PT-CE), e dos líderes partidários. A reunião da próxima quinta-feira será no Ministério do Planejamento.