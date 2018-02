Governo controla CPI com relator do PT e presidente do PMDB

O deputado federal Luiz Sérgio (PT-RJ) será o relator da CPI mista para investigar os gastos dos cartões corporativos do governo. Com a escolha do deputado petista, confirmada na reunião da liderança do partido nesta quinta-feira, o comando da CPI fica com a base aliada ao governo, já que mais cedo o PMDB definiu como presidente da CPI o senador Neuto de Conto (SC). Veja também: Entenda a crise dos cartões corporativos Pela 2ª vez, Garibaldi Alves rejeita pedido de CPI dos cartões A escolha pode acirrar ainda mais os ânimos no Congresso. Senadores da oposição - DEM e PSDB - não querem que o governo fique no comando dos postos-chave da CPI e ameaçam obstruir as votações na Casa. Em resposta, os partidos da base aliada dizem apenas que usaram a regra da proporcionalidade, que confere às maiores bancadas o direito de indicar presidente e relator das comissões parlamentares de inquérito. Nesta quinta-feira, a CPI mista foi protocolada na Mesa Diretora do Senado e rejeitada em seguida por problemas em cerca de 35 assinaturas. Os líderes partidários tem um prazo de cinco dias para apresentar nova representação. O deputado federal Carlos Sampaio(PSDB-SP), autor do requerimento, recolheu 189 assinaturas de deputados e 35 de senadores. O mínimo é de 171 na Câmara e 27 no Senado. (Com Mair Pena Neto, da Reuters, e Andréia Sadi, do estadao.com.br) Texto ampliado às 20h10