Governo conclui projeto que cria Comissão da Verdade O governo federal já concluiu a redação do projeto de lei que cria a Comissão da Verdade, destinada a apurar casos de violação de direitos humanos ocorridos no período da ditadura militar. O texto está pronto desde a semana passada, mas o governo decidiu segurar sua divulgação com a intenção de fazê-lo simultaneamente à apresentação pública da nova redação do decreto presidencial que instituiu, em dezembro ano passado, o 3.º Programa Nacional de Direitos Humanos. O projeto que cria a comissão deve ser divulgado e enviado ao Congresso nos próximos dias.