Governo comemora resultados financeiros O governo gaúcho deve pagar o 13.º salário dos servidores deste ano em dia, reduzir o déficit orçamentário para zero em 2009 e elevar seus investimentos de um índice próximo a zero no ano passado para cerca de 10% da receita corrente líquida em 2010. As informações foram divulgadas ontem pelo secretário da Fazenda, Aod Cunha, durante cerimônia de lançamento do Programa Estruturante de Ajuste Fiscal.