Governo colocou R$ 14 bi no Pronatec, diz Dilma em Belém A presidente Dilma Rousseff voltou a destacar na tarde desta sexta-feira o investimento de R$ 14 bilhões do governo federal no Pronatec, para garantir o acesso de todos à educação. Durante cerimônia de formatura do Pronatec em Belém, a presidente reiterou que foram realizadas 6,8 milhões de matrículas no programa até o momento e disse que "nenhum país do mundo chegou a se transformar em uma nação desenvolvida sem estudantes técnicos".