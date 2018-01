Governo cobra devolução de material de brasileiro O governo do Brasil espera resposta de um ofício enviado nesta terça-feira, 20, à administração britânica que cobra a devolução do material do brasileiro David Miranda, apreendido quando o companheiro do jornalista Glenn Greenwald, do jornal The Guardian, foi detido no aeroporto de Heathrown, em Londres. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do País, Antônio Patriota, afirmou que, apesar do "forte repúdio" do Poder Executivo nacional à detenção de Miranda, não deve haver retaliações.