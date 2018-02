Governo cede presidência da CPI dos cartões ao PSDB O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse a jornalistas, ao deixar o Palácio do Planalto, que a presidência da CPI mista dos cartões será cedida ao PSDB. Na condição de partidos com maior representação no Congresso, o PMDB havia indicado Neuto de Conto (SC) para a presidência da CPI e o PT escolhera Luiz Sérgio (RJ) para a relatoria. Mas a oposição ameaçava criar um segunda CPI, exclusiva do Senado, se o governo não concordasse em dividir o comando da CPI mista. Agora, caberá ao PSDB indicar o seu representante -- os nomes mais cotados são os dos senadores Marisa Serrano (MS) e Marconi Perillo (GO). (Texto de Mair Pena Neto)