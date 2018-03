Governo busca acordo para Código Florestal, diz ministro

O ministro se reuniu com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e líderes de partidos da base para discutir a liberação de recursos de Orçamentos de anos anteriores cancelados pelo governo, os chamados "restos a pagar" de 2007 a 2009. Os líderes manifestaram a insatisfação com o decreto do governo, e Luiz Sérgio se comprometeu a levar as reclamações à presidente Dilma Rousseff.

"Os líderes fizeram um apelo para que os prazos de efetivação dos projetos relativos aos restos a pagar sejam prorrogados até o final do ano", disse Marco Maia. O decreto do governo estabeleceu o fim do prazo em 30 de junho. "A preocupação dos deputados é viabilizar os projetos dos prefeitos", completou.