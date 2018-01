Governo brasileiro condena testes nucleares da Coréia do Norte O governo brasileiro condenou nesta segunda-feira "veementemente" o teste nuclear realizado pela Coréia do Norte. Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o teste contrapõe-se à Declaração Presidencial sobre o assunto emitida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, na última sexta-feira. O governo brasileiro, ainda segundo a nota, exorta a República Democrática e Popular da Coréia a reintegrar-se ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e a aderir ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT). "Ao somar-se mais uma vez aos esforços da comunidade internacional em favor da não-proliferação das armas nucleares, o Brasil reitera também sua visão de que passos significativos e urgentes devem ser dados no sentido da eliminação de todos os arsenais atômicos", conclui a nota do Ministério.