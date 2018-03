Governo baiano vai cortar R$ 783 milhões do orçamento

De acordo com a administração estadual, o corte é "uma resposta" do governo aos "reflexos da crise econômica internacional". "Sentimos a necessidade de adotar o ajuste para manter o equilíbrio fiscal e as metas definidas no orçamento", diz o secretário da Fazenda, Carlos Martins.

De acordo com o secretário de Planejamento, José Sérgio Gabrielli, ainda será discutido com cada secretaria como será feito o ajuste orçamentário, mas áreas como segurança pública, saúde e educação não serão atingidas, bem como programas prioritários, como obras em andamento e o plano de enfrentamento à seca - o Estado tem 159 municípios em situação de emergência por causa da falta de chuvas.