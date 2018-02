Governo avalia opções para fazer ‘balanço’

BRASÍLIA - Mesmo com a possibilidade de ser alvo de panelaços, o presidente Michel Temer estuda formas de divulgar uma mensagem de fim de ano com o balanço dos sete meses de sua gestão e com sinalizações de que continuará em 2017 empenhado em ter uma marca do seu trabalho.

O mais provável é que Temer faça um pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio, como antecipado pela colunista Vera Magalhães, nesta segunda-feira, 19, no Estado, mas ainda há assessores que resistem à convocação da rede nacional. No Palácio do Planalto, há quem defenda que o formato seja outro, como um café com jornalistas ou uma entrevista coletiva.

A ideia, de acordo com auxiliares do presidente, é destacar as medidas aprovadas pelo governo – como a PEC do Teto de Gastos – e também ressaltar a importância das reformas da Previdência e a Trabalhista, que ainda não foi enviada ao Congresso, mas que pode sair por meio de medida provisória.

Temer deve ainda falar um pouco das projeções para o futuro e destacar que o governo seguirá em 2017 trabalhando para adotar medidas para a retomada do crescimento.

Aliados de Temer tentam minimizar a possibilidade de panelaços ou reações contrárias ao presidente durante o pronunciamento e dizem que o peemedebista “não está preocupado com a baixa popularidade”, como têm mostrado recentes pesquisas divulgadas.

Na sexta-feira, 16, durante cerimônia de comemoração do Natal com crianças da Escola Rural Boa Vista, de Sobradinho, cidade-satélite do Distrito Federal, Temer disse que poderia “ficar comodamente instalado nas mordomias da Presidência e nada patrocinar”.

Com isso, afirmou, “não teria embates, nem controvérsias, nem contestações e seguiria tranquilo seu caminho”. “O caminho certo, que estamos todos trilhando, nem sempre é o mais popular. Nossa responsabilidade não é buscar aplausos imediatos. Nossa missão não é buscar aprovação a qualquer preço. Nosso compromisso é desatar os nós que têm comprometido nosso crescimento econômico”, declarou.

PSDB. Nesta segunda-feira, 19, Temer recebeu o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), para, segundo fontes do Palácio do Planalto, fazer mais um aceno e destacar a disposição do governo em trazer o PSDB para as discussões internas e assegurar a manutenção do apoio do partido ao governo federal.

Os dois também conversaram a respeito da votação do projeto da renegociação das dívidas dos Estados, com votação prevista para esta semana. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também foi recebido por Temer no fim da tarde, conversou na semana passada com senadores do PSDB para agradecer o apoio na votação da PEC do Teto e tentar garantir o aval do partido às medidas do governo.