Governo autoriza repasse de perdas a municípios

As prefeituras do Estado de São Paulo receberão a maior parcela de compensação referente à queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com R$ 166,119 milhões.

Para as prefeituras de Minas Gerais serão repassados R$ 115,110 milhões. As prefeituras da Bahia receberão R$ 83 milhões. Já as prefeituras de Roraima são as que menos receberão: 612 mil.

De acordo com a Secretaria, no primeiro semestre os municípios tiveram uma perda no repasse de R$ 962,57 milhões. Esse dinheiro já foi repassado às prefeituras em três parcelas. A perda de julho foi de R$ 264,2 milhões e a de agosto R$ 645,95 milhões.