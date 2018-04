Governo autoriza liberação de mais R$ 10,2 bi para ministérios e estatais

O governo autorizou a liberação de mais de R$ 10,2 bilhões como crédito suplementar para ministérios e estatais. A edição extra do Diário Oficial da União, com data dessa quinta-feira, 29, traz 55 páginas com a sanção presidencial de leis liberando esses recursos. Do tota, R$ 8,6 bilhões foram liberados como crédito para investimento das Estatais. O dinheiro é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária.

Do total de recursos autorizados, R$ 24,3 milhões serão destinados ao Ministério das Comunicações, como crédito suplementar para a implantação de telecentros. Outros R$ 2,8 milhões foram autorizados em favor de Encargos Financeiros da União, a título de contribuição ao consórcio da Educação Superior da América do Norte; da Comissão Internacional para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico e ao protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul, entre outros.

As empresas estatais federais do Grupo Eletrobrás foram autorizadas a receber crédito especial de R$ 1,055 bilhão, decorrentes de geração própria e operações de crédito interna.

O Ministério dos Transportes foi contemplado com pouco mais de R$ 10 milhões, para obras ferroviárias no Nordeste e cumprimento de sentenças judiciais.

Do total de recursos, a Câmara dos Deputados foi contemplada com R$ 7,2 milhões para dar continuidade à reforma dos imóveis funcionais dos parlamentares.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, criada recentemente, teve garantido o capital social inicial de R$ 5 milhões.