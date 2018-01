Governo autoriza compra de bloqueador de celular sem licitação O governo já autorizou o processo de compra sem licitação de bloqueadores de telefone celular para presídios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná, que concentram os principais líderes do crime organizado no País. A experiência piloto se iniciará ainda em fevereiro e será financiada com recursos do Fundo Penitenciário reservados para a Polícia Federal. O equipamento para impedir ligações de dentro das penitenciárias será fornecido por uma pequena empresa de São Paulo, a Telsate Telecomunicações, Indústria e Comércio, que apresentou os melhores resultados nos testes realizados desde setembro. De acordo com a secretária Nacional de Justiça, Elizabeth Süssekind, serão adquiridos ?mais de 10? equipamentos a um custo unitário de R$ 20 mil para suprir uma necessidade emergencial dos presídios que registram o maior número de entradas clandestinas de celulares. O número de aparelhos por presídio depende do tamanho do estabelecimento. Se a experiência piloto der certo, será estendida a outros Estados. Atualmente, a utilização desse tipo de aparelho de radiofreqüência é proibida pela legislação das telecomunicações, mas nos próximos 30 dias a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluirá sua regulamentação. Os equipamentos serão liberados para fins experimentais e científicos e, posteriormente, poderão receber certificado definitivo se forem aprovados. ?Vamos escrever uma regulamentação e autorizar que os equipamentos sejam colocados nos presídios paralelamente ao processo de consulta pública?, informou nesta quarta-feira o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Até agora, cinco empresas forneceram equipamentos para testes em seis penitenciárias (quatro em São Paulo, uma no Rio e outra em Minas), mas apenas os aparelhos de duas delas funcionaram em todos os sistemas de celular (digital CDMA e TDMA e analógico) utilizados no Brasil. O bloqueador é instalado nas torres dos presídios e de lá emite sinais com a mesma freqüência da dos celulares, impedindo que a ligação se complete. Ainda em janeiro, o governo fará novos testes nas penitenciárias de Bangu (RJ) e Uberlândia (MG). A principal preocupação agora não é com a eficiência do bloqueio, mas com o chamado ?vazamento? do sinal além dos limites dos presídios, principalmente aqueles localizados em áreas urbanas, o que poderia prejudicar os usuários comuns. ?Vamos fazer a especificação de qual o nível admissível de transbordamento: 100% de isolamento é impossível?, afirmou o presidente da Anatel. A idéia é distinguir a extensão das ?zonas de sombra? (do vazamento de sinal) de acordo com a localização dos presídios. Em áreas urbanas, segundo Guerreiro, seria permitido um ?transbordamento? do sinal de 50 a 80 metros, mas em áreas rurais essa distância poderia ser maior. O governo também estava estudando a possibilidade de implementar um cadastro de celulares pré-pagos, utilizados hoje por 19,5 milhões de brasileiros, para inibir seu uso por criminosos, mas a medida foi considerada inócua pelo presidente da Anatel. ?Não poderíamos impedir a identificação falsa. Seria um trabalho que não resolveria problema nenhum?, disse Guerreiro. ?O bandido achará sempre uma fórmula de burlar essa regra.? Segundo ele, algumas operadoras já fazem cadastro por conta própria para utilizar em promoções, mas a obrigatoriedade da identificação do comprador não garantiria sua autenticidade. No Rio de Janeiro, o cadastro é obrigatório desde o ano 2000 e, segundo autoridades policiais, tem ajudado na identificação de quadrilhas de seqüestradores. ?Não temos avaliação objetiva da experiência do Rio e seus reflexos sobre a segurança pública?, argumentou o presidente da Anatel.