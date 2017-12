Governo atual combate corrupção de anteriores, diz ministro O ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da União, disse nesta sexta-feira, 15, que a diferença do atual governo com os anteriores é que hoje se combate à corrupção. Segundo ele, "sanguessugas, vampiros, e mensaleiros" já existiam nos governos anteriores. "Nenhum passou a existir a partir de 2003", disse Hage referindo-se ao início do mandato do atual governo. Para o ministro, as denúncias dos empresários Darci Vedoin e Luiz Antonio Vedoin, donos da Planam, contra o candidato tucano ao governo de São Paulo, o ex-ministro de Saúde José Serra, têm que ser tratadas da mesma forma que as denúncias feitas pelos Vedoin contra ministros do governo Lula. Os Vedoin, em entrevista à revista IstoÉ, envolveram José Serra no escândalo da máfia dos sanguessugas. Hage participou nesta sexta, no Palácio da Alvorada, da cerimônia de sanção da lei que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.