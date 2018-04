Governo atua para encerrar crise entre PT e PMDB

Foi numa cantina italiana que líderes do PT e PMDB selaram a trégua e firmaram um pacto de boa convivência, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ali ficou acertado o cessar-fogo para evitar tiros nos próprios pés e estilhaços no Planalto. ?Todos concordaram em esquecer os ressentimentos e apoiar a reforma administrativa que o presidente do Senado, José Sarney, quer fazer?, afirmou Múcio, numa referência ao projeto para frear a sucessão de denúncias envolvendo o aparelhamento da Casa.

Viana não compareceu ao jantar porque ainda não fala com Múcio, mas desistiu do tom belicoso contra Sarney e Renan em seu pronunciamento, seguindo orientação do Planalto. A crise entre o PT e o PMDB vem se agravando desde a eleição para a presidência do Senado, em fevereiro, quando Sarney venceu Viana. Apesar da trégua estabelecida no jantar de quarta-feira, Lula ainda está preocupado com os desdobramentos do confronto. Na noite de ontem, chamou Múcio em seu gabinete e perguntou-lhe sobre o resultado de sua missão. O ministro disse que a operação havia sido bem-sucedida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.