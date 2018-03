Governo atende interesses estrangeiros, diz deputado O deputado federal Luis Carlos Heinze (PP-RS), autor do requerimento de convocação do ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para tratar na Câmara dos "processos de identificação, delimitações e demarcações de terras indígenas no País", acusou o governo federal de estar associado aos interesses estrangeiros, que são contra o desenvolvimento brasileiro.