Governo apressa verbas de planos estratégicos O governo dará nesta semana o passo final para acelerar os gastos de 2002. Em decreto de programação financeira e orçamentária, o Palácio do Planalto fixará os limites de verbas que cada ministério terá para gastar neste ano incluindo os 50 programas estratégicos nas áreas sociais e de infra-estrutura do "Avança Brasil". É com eles que o governo pretende marcar o último ano do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os tetos ficarão mais de R$ 7 bilhões abaixo daqueles permitidos pela lei orçamentária aprovada no Congresso, mas não estarão muito distantes dos valores contemplados pela proposta original do Executivo para o Orçamento de 2002. Os investimentos deverão ficar na casa dos R$ 11 bilhões considerados para as ações deste período eleitoral. O montante inclui os recursos para os programas estratégicos, que desde o ano passado estão livres de cortes. Por isso, a redução afetará mais os investimentos incluídos na lei orçamentária pelos deputados e senadores por meio das emendas coletivas. O governo alega que fará a redução para ajustar os gastos às reais possibilidades de arrecadação. A adequação está sendo feita com base na última projeção de receitas e despesas da União. A revisão mostrou que, em termos líquidos, as receitas estavam superestimadas e os gastos calculados para baixo. Os parâmetros macroeconômicos - inflação, juros, crescimento da economia - também mudaram em relação àqueles considerados no Orçamento, estimados em agosto passado. A principal alteração é a variação do Produto Interno Bruto (PIB). Os 3,5% embutidos nos cálculos da arrecadação foram alterados para 2,5%. Junto com isso, do lado das receitas, caíram de R$ 6,5 bilhões para R$ 3,5 bilhões as projeções de arrecadação com concessões e privatização. Os motivos são basicamente o freio do governo na venda de estatais do setor elétrico e as perspectivas menos animadoras para os leilões das bandas C, D e E da telefonia celular. Os R$ 3,5 bilhões extras que entrarão nos cofres da União por conta do acordo com os fundos de pensão - que voltarão a recolher tributos -, não serão suficientes para contrapor o desequilíbrio do Orçamento, segundo os técnicos dos ministérios do Planejamento e Fazenda, que estão preparando o cronograma de gastos. Do lado das despesas, houve um aumento considerável dos gastos obrigatórios - aqueles que não poderão ser adiados. O déficit da Previdência Social subiu em cerca de R$ 4 bilhões - em parte por causa da queda da massa salarial, que fará a arrecadação do INSS cair. Também está em aberto o rombo de R$ 1,7 bilhão no Orçamento por conta da decisão do Congresso de corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física sem as respectivas medidas de compensação. Como o Orçamento é autorizativo - não obriga o governo executar todos os gastos ali previstos -, o relator-geral da lei orçamentária, deputado Sampaio Dória (PSDB-SP), espera que o Congresso possa discutir com o Executivo os critérios do corte. Segundo ele, o governo não pode impor o sacrifício apenas aos congressistas, já que boa parte do corte é acontecerá por equívoco do próprio Executivo ao superestimar receitas. "Do contrário, o governo estará partindo para o confronto com o Congresso", assinalou.