Governo aplicará R$ 32 bi em ações do PAC Mobilidade O governo federal investirá R$ 32 bilhões, dos quais R$ 22 bilhões de recursos próprios, em construção de 600 quilômetros de rodovias, 200 quilômetros de trilhos, 381 estações e terminais e a compra de 1.060 veículos para sistema sobre trilhos. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela assessoria de imprensa do Ministério das Cidades. Os números deverão ser anunciados oficialmente pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, durante cerimônia do PAC 2 Mobilidade, no Palácio do Planalto.