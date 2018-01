Governo anunciará hoje o corte de R$ 20 bilhões

BRASÍLIA - O governo anunciará nesta-segunda-feira, 14, o corte de R$ 20 bilhões, discutido durante o fim de semana, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. Ainda não há uma decisão sobre o horário do anúncio, que pode ser após a reunião de coordenação política ou à tarde. Há uma expectativa de que o governo divulgue todas as medidas ainda hoje.

A presidente Dilma Rousseff passou o fim de semana reunida com a junta orçamentária - Fazenda, Planejamento e Casa Civil - e com outros ministros para discutir as diretrizes do corte. Dilma está evitando cortar recursos dos programas sociais, que já foram atingidos de acordo com o projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano.

Com a necessidade de zerar o déficit de R$ 30,5 bilhões previstos no orçamento de 2016 e após o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, o governo avalia que precisa reagir o quanto antes para evitar que as outras agências - Fitch e Moody's - sigam o mesmo caminho.