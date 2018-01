Governo anuncia redução em preço de remédio antiaids O governo federal conseguiu uma redução de 46% no preço do medicamento Kaletra, um dos 14 usados no coquetel antiaids. Com isso, o Ministério da Saúde passa a comprar o remédio a US$ 1,60 o frasco, economizando anualmente US$ 30,1 milhões. Além disso, segundo o ministro José Serra, o laboratório fabricante do medicamento vai fornecer ao governo gratuitamente, o Kaletra para crianças portadoras do vírus HIV abaixo de 12 anos. Segundo o ministério, hoje cerca de 7.900 pacientes fazem tratamento usando o Kaletra, que é usado com o Lopinavir e Litonavir no fornecimento de resistência durante uma das fases da doença. O impacto desta medida no orçamento do Ministério para 2002 será de US$ 36.958.229.