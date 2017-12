Governo anuncia redução de 4.307 cargos comissionados nos próximos 30 dias

BRASÍLIA - O governo vai eliminar, em 30 dias, um total de 4.307 cargos em comissão, funções e gratificações, informou nesta sexta-feira, 10, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Desses, 881 já foram recolhidos. Outros 10.462 cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior (DAS) serão convertidos em funções exclusivas para servidores concursados.

"O principal impacto da medida está no fato de que será reduzido no governo o espaço para ocupação de cargos sem vínculo, em esforço para promover a meritocracia no serviço público, conforme anunciado pelo presidente em exercício Michel Temer", diz o ministério em nota divulgada nesta sexta. Em instantes, o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, dará entrevista para comentar a medida.