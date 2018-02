Governo anuncia recursos para mobilidade em Guarulhos O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, anunciou a liberação de R$ 645 milhões para obras de mobilidade em Guarulhos, com corredores de ônibus e um trevo de acesso à Via Dutra, e outros R$ 129 milhões para Osasco. Os recursos para as duas cidades, administradas pelo PT, partido da presidente Dilma Rousseff, virão do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). O anúncio foi feito em Guarulhos, em evento com a presença da presidente da República.