Governo anuncia hoje decisão sobre compra de caças Ao encerrar seu discurso durante almoço com mais de 170 oficiais generais, no Clube Naval, a presidente Dilma Rousseff disse que instruiu o ministro da Defesa, Celso Amorim, a anunciar nesta quarta-feira, 18, a compra de aviões de caça que vão substituir os atuais Mirage, que deixam de voar no final deste ano.