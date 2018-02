Governo anuncia aporte de R$ 74 mi para saúde em MG O Ministro da Saúde, Arthur Chioro, anunciou investimentos federais de R$ 74,1 milhões para a rede de saúde mental e de atenção de urgência de Minas Gerais. Chioro, que participou da inauguração do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), que faz parte das obras do PAC2, com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ministro da Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, explicou que para a rede de saúde mental psicossocial e uso abusivo de drogas e álcool serão destinados R$ 6,463 milhões, sendo R$ 1,5 milhão somente para Belo Horizonte e o resto para 14 municípios.