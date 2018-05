Governo analisa agora detalhes de oferta, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse hoje que continuam abertas as negociações com as três empresas que querem fabricar os 36 caças que serão comprados pelo Brasil. Mas ressalvou que os compromissos apresentados pelo presidente francês, Nicolas Sarkozy, serão agora analisados para que se verifique se irão mesmo se transformar em ofertas da própria Dassault, empresa privada fabricante do Rafale, considerado projeto preferencial pelo Brasil.