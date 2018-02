Governo ampliou estimativa de desoneração, diz Jucá

Jucá afirmou que, além do que havia indicado na proposta orçamentária encaminhada ao Congresso no ano passado, o governo terá a capacidade de desoneração de mais R$ 20,5 bilhões com as alterações solicitadas. "O governo havia indicado R$ 15 bilhões no Orçamento. Solicitou a inclusão de mais R$ 10 bilhões e, agora, mais R$ 10,5 bilhões. Serão R$ 20,5 bilhões a mais", disse Jucá. Na entrevista no Palácio do Planalto, a ministra afirmou que a solicitação de renúncia de receita de R$ 10 bilhões se somaria aos R$ 20 bilhões de renúncia anunciados no mês passado, o que totalizaria cerca de R$ 30 bilhões em futuras desonerações.