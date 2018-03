Governo ampliará combate ao 'pequeno tráfico', diz Dilma A presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que o governo vai atuar contra o mercado da droga tanto na procura pelos criminosos internacionais quanto no que ela se referiu como "pequeno tráfico", "aquele que, muitas vezes, rouba a infância, usando nossas crianças e adolescentes como chamados ''aviões''". "Esta é uma das faces mais cruéis do tráfico de drogas, pois meninos e meninas pobres são atraídos pelo dinheiro fácil e promessas falsas, sem saber dos riscos que estão correndo", disse, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.