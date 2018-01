Governo ameaça ir ao STF se Congresso derrubar vetos Após reunião no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff e senadores da base aliada do governo, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, informou nesta terça-feira a articulação que o governo pretende adotar em relação a quatro vetos que deverão ser votados nos próximos dias pelo Congresso Nacional. Segundo a ministra, se o Congresso derrubar os vetos, o governo vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) e já avisou aos senadores dessa intenção.