Governo alertou sobre pressão de reajuste, diz Haddad

"Todos os reajustes acontecem no mesmo mês. É muita coisa para a administração no começo do ano e isso afeta as expectativas do mercado", justificou o prefeito. Haddad revelou que concordou de imediato com Mantega e alegou que os reajustes acumulados comprometem as metas de inflação do governo federal.

O prefeito disse que o reajuste da tarifa de ônibus na cidade deve acontecer ainda no primeiro semestre, "possivelmente em 1º de junho", e que a Prefeitura pretende dar uma aumento menor do que a inflação acumulada nos últimos dois anos. "Nosso compromisso é o teto da inflação acumulada", reafirmou. O último reajuste de tarifa na cidade de São Paulo foi feito em janeiro de 2011, quando passou de R$ 2,70 para R$ 3,00.

De acordo com Haddad, o reajuste independe da criação do Bilhete Único Mensal, uma de suas principais promessas de campanha. Haddad disse que levará ao governo estadual, no próximo dia 22, a proposta de integrar o Metrô e a CPTM ao futuro bilhete único que será implantado nos ônibus da capital paulista. Na ocasião, o prefeito também pretende discutir com o governador Geraldo Alckmin "as bases" dos projetos em conjunto com o Estado. "Queremos repactuar a parceria", disse o prefeito.

Assim como na campanha, Haddad afirmou que vai reavaliar a atual política de transferência de recursos municipais para obras do Metrô. "Não posso simplesmente transferir recursos", respondeu o prefeito, defendendo, porém, a necessidade de aumentar a participação da prefeitura na definição das obras.