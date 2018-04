Governo aguarda laudo para definir situação de Lacerda na Abin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender Paulo Lacerda, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que está afastado no cargo. Porém Lula não informou se Lacerda voltará à função. "Paulo é um extrodinário profissional brasileiro. Ele foi afastado para garantir a honradez dele. Quando o laudo (dos equipamentos de escuta) chegar na minha mão, vou tomar a decisão", disse nesta sexta-feira, 10, em entrevista a agências de notícias, no Palácio do Planalto. Lacerda foi afastado da direção da Abin diante da suspeita de que a agência, subordinada à Presidência da República, teria grampeado conversas telefônicas de autoridades dos Três Poderes, entre elas, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.