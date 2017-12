Governo admite aumento de tarifas por conta de Congonhas O governo admitiu pela primeira vez nesta segunda-feira que as tarifas aéreas podem aumentar devido à decisão de reduzir o tráfego de aviões em Congonhas. Durante reunião de coordenação nesta manhã, a cúpula do Planalto avaliou que, entre segurança e passagens mais baratas, preferem ficar com a primeira opção. O governo reconheceu, ainda, a possibilidade de "haver mais transtornos" para usuários por conta da medida aplicada no aeroporto de São Paulo. Segundo um assessor da Presidência, que falou sob condição do anonimato, "as pessoas vão precisar compreender" a solução dada à crise. Na última sexta-feira, o Executivo anunciou um pacote de emergência para desafogar Congonhas, palco do maior acidente aéreo da história, semana passada. A reunião de coordenação serviu também para autocríticas. De acordo com o relato feito por uma fonte qualificada, foi um erro estratégico, deste e de outros governos, autoridades aéreas, companhias de aviação e dos próprios passageiros permitir que Congonhas chegasse ao atual estágio de congestionamento. O governo reafirmou a intenção de transferir mais recursos para sanear os gargalos do setor e a disposição de dar mais poder para o Conselho de Aviação Civil (Conac). A expetativa é de que o órgão passe a se reunir toda a semana. Sobre o acúmulo de atrasos e cancelamentos de vôos ocorrido neste final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado pelo comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, de que teria havido um erro no Cindacta-4 de um sargento, especialista em eletricidade do centro de controle, e que esta falha poderia ser responsável pelos transtornos. Apesar desta avaliação, o governo ponderou que nenhuma possibilidade, nem a de sabotagem, pode ser descartada. Saito visitou o Cindacta-4, na região da Amazônia, para apurar as causas da pane na madrugada de sábado. Após a reunião de coordenação, o presidente Lula se reuniu com o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM-DF). Ao deixar o encontro, o oposicionista disse a jornalistas que informou o presidente que Brasília tem condições de ter mais vôos internacionais e que o DF poderia ser uma saída para a descentralização de Congonhas. Segundo o governo, o aeroporto de Brasília já tem uma segunda pista pronta para operar, mas ainda falta construir um novo terminal de passageiros. De acordo com Arruda, o presidente sugeriu que falasse com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, sobre o assunto. Por determinação de Lula, a pasta passará a integrar o Conac. "Ele (presidente) ainda está profundamente chocado (com o acidente da TAM)", comentou Arruda. Um Airbus A-320 da TAM, fazendo a rota Porto Alegre-São Paulo com 187 pessoas a bordo, acidentou-se na última terça-feira ao tentar pousar na pista molhada de Congonhas. A aeronave atravessou uma avenida, se chocou contra dois prédios e explodiu na sequência.