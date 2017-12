Governo admite aumento de tarifas áreas por conta de Congonhas O governo admitiu pela primeira vez nesta segunda-feira que as tarifas aéreas podem aumentar devido à decisão de reduzir o tráfego de aviões em Congonhas. Durante reunião de coordenação nesta manhã, a cúpula do Planalto avaliou que, entre segurança e passagens mais baratas, preferem ficar com a primeira opção. O governo reconheceu, ainda, a possibilidade de "haver mais transtornos" para usuários por conta da medida aplicada no aeroporto de São Paulo. Segundo um assessor da Presidência, que falou sob condição do anonimato, "as pessoas vão precisar compreender" a solução dada à crise. Na última sexta-feira, o Executivo anunciou um pacote de emergência para desafogar Congonhas, palco do maior acidente aéreo da história, semana passada. A reunião de coordenação serviu também para autocríticas. De acordo com um relato feito por uma fonte qualificada, foi um erro estratégico, deste e de outros governos, autoridades aéreas, companhias de aviação e dos próprios passageiros permitir que Congonhas chegasse ao atual estágio de congestionamento. (Por Natuza Nery)