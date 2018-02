Governo adia reunião com servidores em greve

Cerca de 350 mil trabalhadores aderem à paralisação, protestando por aumento salarial. De acordo com a confederação, apenas as categorias de base da Condsef representam 80% de todos os servidores do Executivo federal que aderiram à greve nacional.

O secretário geral da Condsef, Josemilton Costa, afirma que após a reunião desta tarde, que será na sede da entidade, em Brasília, a categoria terá uma posição oficial sobre a postura do governo em relação às reivindicações dos servidores. De acordo com ele, desde o dia 18 de junho - data do comando de greve nacional - que os trabalhadores pedem uma proposta concreta, que até hoje não foi apresentada.

De acordo com membros da confederação, o próprio governo federal teria adiantado que a proposta oficial sobre todos os itens da pauta de reivindicação seria apresentada na próxima terça. "Durante toda a greve, o governo reafirmava que apresentaria oficialmente o reajuste no dia 31. Na véspera da data eles anularam", afirma Costa.

A categoria pretende buscar mais membros para a greve. A Condsef afirma que há entidades públicas mobilizadas mas que ainda não paralisaram seus serviços.

O Ministério Público informou por meio de um oficio o adiamento da reunião. Segundo a pasta, todas as reuniões sindicais foram adiadas para voltarem a acontecer a partir do próximo dia 13 de agosto. De acordo com o ministério, os secretários precisam concluir trabalhos internos, após uma série de negociações que já aconteceram com outras categorias nos últimos meses.

O governo federal tem até o dia 31 de agosto, data prevista por lei, para apresentar uma proposta oficial aos servidores públicos. Segundo o ministério, essa resposta às reivindicações será data até o dia 17.