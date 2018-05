Governistas tentam derrubar CPI da Petrobras

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-ministra da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff, deve ser a porta-voz do pedido de impugnação. Após apresentada em plenário, a questão de ordem precisa ser analisada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O peemedebista, desde o início dos rumores de criação de uma CPI, tem se manifestado contrário às investigações por parlamentares, alegando que isso serviria de "palanque eleitoral" para a oposição.

O requerimento protocolado semana passada pela oposição, que será lido em plenário ainda hoje por Renan, prevê quatro objetos a serem investigados pelos senadores. São eles: processo de aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore; denúncias de falta de segurança em plataformas; indícios de superfaturamento na construção de refinarias.

O argumento para o pedido de impugnação da CPI é o mesmo que vem sendo usado desde semana passada pelos oposicionistas para contra-atacar as ordens do Palácio do Planalto, que orientou pela ampliação dos objetos de investigação da comissão. A ideia do governo era incluir investigações sobre a construção do porto de Suape, e tentar alcançar o pré-candidato à Presidência Eduardo Campos (PSB), e também o cartel nas obras de trens e metrô em São Paulo, governado pelo PSDB do também postulante ao Planalto Aécio Neves.

Em outra frente, já começou a coleta de assinaturas para instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Cartel. Em resposta, a oposição também já deu início à coleta de assinaturas, na Câmara, para instalar uma CPMI da Petrobrás.