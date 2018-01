Governistas em MG pedem apuração de suposta calúnia contra Aécio

O bloco de apoio ao governo Antonio Anastasia (PSDB) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira, 20, que vai encaminhar à Procuradoria Geral da República uma representação com pedido para que se apure o uso do Twitter da TV Brasil "para caluniar e difamar o senador Aécio Neves" pela veiculação do post: "Aécio Neves mentiu ao País. A sua habilitação para dirigir foi renovada em 31/05/2010".

Em nota, diretora da TV Brasil reitera que Twitter foi violado e diz ter conversado com Aécio

Na madrugada do último domingo, Aécio foi flagrado com a carteira de habilitação vencida e se recusou a fazer teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro. Em nota, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) informou que a data citada no post da TV Brasil refere-se à emissão de uma segunda via da carteira de habilitação do senador.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conforme o Detran, a carteira de Aécio venceu no último dia 15 de fevereiro, data que corrobora informação dada anteriormente pela assessoria do senador. Na representação que será protocolada na próxima segunda-feira, o deputado estadual Bonifácio Mourão (PSDB), líder do bloco Transparência e Resultado (PSDB, DEM, PHS, PPS, PR, PRP, PRTB, PTB, PTC, PT do B), lembra o caráter público da TV vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e ataca a "ilegalidade e imoralidade da utilização de sua estrutura administrativa para o ataque pessoal aos adversários políticos" do PT.

Mourão contesta no documento a suposta alegação da emissora, em pedido de desculpas posteriormente veiculado, de que a conta fora violada. "Em verdade, o que ocorreu é a evidente utilização da ferramenta pra propósito escuso, com a posterior justificativa elaborada, apenas e tão somente, para afastar a apuração das respectivas responsabilidades".

A representação requer a apuração do fato e a propositura de "cabível ação penal e de improbidade administrativa".

Veículos. Potencial presidenciável da oposição em 2014, o ex-governador é o alvo declarado do PT-MG, que lidera o bloco de oposição (com PC do B, PRB e PMDB) na Assembleia. Nos últimos dias, a oposição a Anastasia no Legislativo procurou explorar ao máximo o incidente com Aécio no Rio de Janeiro. Um e-mail com o conteúdo da mensagem postada pelo Twitter da TV Brasil chegou a ser encaminhado à imprensa pelo líder do bloco, deputado Rogério Correia (PT).

Os oposicionistas fizeram um requerimento questionando se o Estado anuncia na rádio Arco-Íris, que tem como sócios o próprio Aécio e sua irmã, Andrea Neves e em nome da qual está a Land Rover que era dirigida pelo senador.

Hoje, o líder da minoria, deputado estadual Antônio Júlio (PMDB), apresentou uma lista com 12 veículos - sendo seis de alto luxo - que pertenceriam à rádio - uma franquia da radio Jovem Pan em Belo Horizonte - e levantou a suspeita de "ocultação de propriedades". "Trata-se de uma rádio de programação musical, voltada para o público jovem e adolescente, sem estrutura para atividade jornalística, o que torna estranho essa quantidade de veículos. Empresas jornalísticas bem maiores que essa rádio não tem frota similar". Andrea havia informado que o faturamento médio da rádio nos últimos anos foi de R$ 5 milhões e a emissora possui em seu patrimônio dez veículos e uma motocicleta.