Governistas elogiam discurso de Dilma e foco na miséria

Raupp afirmou que o governo de Dilma é continuidade da administração de Luiz Inácio Lula da Silva e destacou o foco dado pela presidente no combate à pobreza. "Foi um bom discurso, acho que deu foco no combate à pobreza, na ampliação na área de habitação, no ensino profissionalizante. É bom a gente lembrar que o governo dela é de continuidade, então a grande maioria das ações já está em andamento e ninguém pode negar que o governo Lula foi bom."

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) destacou o compromisso com as reformas. "Foi uma boa fala. Para mim, o ponto alto foi o compromisso com as reformas e a ênfase no compromisso com a erradicação da pobreza."

O deputado Maurício Rands (PT-PE) rebateu as críticas feitas pela oposição de que o discurso foi vago. "Diferente do que diz a oposição, eu acho que ela foi precisa, ela ratificou seu compromisso com as reformas política e tributária e desceu a pormenores como a construção de UPAS e o que irá fazer com os recursos do pré-sal, além de conclamar a sociedade para um pacto contra a miséria." Para Rands, a acolhida no Congresso foi positiva. "Ela anunciou um caminho político e sinalizou que precisa do Congresso Nacional. A presidente teve uma boa acolhida aqui, foi um bom começo."