Governistas do PMDB vão acertar com PT apoio a Lula A cúpula governista do PMDB e a direção do PT vão jantar amanhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar ampliar o entendimento entre os dois partidos nos Estados, visando às eleições de outubro. O encontro foi acertado ontem à noite, em jantar que o presidente ofereceu a líderes governistas do PMDB, na Granja do Torto. Da conversa de ontem participaram o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL); os líderes do PMDB no Senado e na Câmara, senador Ney Suassuna e deputado Wilson Santiago, ambos da Paraíba; e os deputados Jader Barbalho (PA) e Eunício Oliveira (CE). No encontro, os peemedebistas descartaram qualquer possibilidade de coligação formal com o PT em torno da reeleição de Lula. Mas propuseram a criação de um movimento pró-Lula, numa frente partidária que será organizada em todo o País tendo à frente o PMDB. "O presidente lamentou muito, mas entendeu e vai trabalhar por um melhor entrosamento entre o PMDB e o PT nos Estados", disse Ney Suassuna. A idéia da cúpula governista é fechar o apoio à reeleição de Lula em pelo menos 16 dos 27 diretórios do PMDB nos Estados e no Distrito Federal.