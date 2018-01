Governistas ainda acreditam em união O presidente nacional do PFL. senador Jorge Bornhausen (SC), desafiou nesta terça-feira os outros partidos da base aliada do Palácio do Planalto a esperarem o mês de maio para decidir quem será o candidato a presidente da República e a vice pela coligação que hoje sustenta o presidente Fernando Henrique Cardoso. ?Temos de ter um candidato que vença a eleição?, disse Bornhausen. Para ele, PSDB, PFL, PMDB, PPB e PTB devem aguardar a pesquisa de opinião do fim do mês de maio para fecharem a chapa. Bornhausen aceita outro candidato que não seja Roseana Sarney, caso esteja em situação melhor do que a da governadora do Maranhão. ?Espero que ela continue indo tão bem como agora, mas pesquisa de janeiro não é a de maio?, disse o senador. ?O importante é mantermos a base unida e a condição de governabilidade?, afirmou ele. Os ânimos entre os partidos aliados, porém, estão exaltados. Principalmente porque, nesta segunda-feira, em Recife, o candidato do PSDB à Presidência, ministro José Serra (Saúde), convidou o governador Jarbas Vasconcelos (Pernambuco), do PMDB, para ser seu vice. O PFL respondeu imediatamente: se for fechado qualquer acordo entre os dois partidos, considera que a tentativa de manutenção da aliança foi rompida. Daí para a frente, vai procurar fazer coligação com outras legendas, como o PPB, com a vantagem de ter Roseana Sarney muito bem cotada entre os eleitores. Esse clima de beligerância causou preocupação. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, defendeu nesta terça-feira a candidatura única dos partidos governistas. Para ele, é o único caminho para reduzir o risco de derrota nas próximas eleições presidenciais. "Fora disso, a eleição ganha contorno que não é bom para o nosso campo", alertou Pimenta. Ele recusou-se a falar sobre quem seria o candidato do grupo a presidente ou a vice, e também não quis manifestar-se sobre a tentativa do PSDB de conquistar o PMDB, oferecendo ao partido a candidatura ao cargo de vice-presidente. "O que devemos buscar é a ampla aliança que envolva PSDB, PFL, PMDB, PPB e PTB", disse o ministro. Para Pimenta, o governo deverá chegar às eleições com uma boa avaliação diante da opinião pública, e isso dará grandes chances a um candidato governista. Mas se a base estiver dividida, a opinião pública poderá ser confundida. O ministro disse que o fato de alguns dos partidos da base já terem lançado candidaturas próprias não torna o processo irreversível. Ele considera que a ruptura com o PFL é improvável nesse momento. "A união começa a correr riscos, mas a ruptura ainda é a hipótese menos provável". O senador Jorge Bornhausen pensa igual ao ministro. Para ele, a movimentação dos candidatos é natural. Deverá ser afunilada em maio. Aí, quem quiser manter a aliança, terá de respeitar a vontade dos eleitores.